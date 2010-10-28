Минчанин Артем Прядко снял ролик о Минске, который поразил иностранцев

Минчанин Артем Прядко снял самый красивый ролик в истории Беларуси о Минске и основных белорусских достопримечательностях. Автору 30 лет, 10 из них он увлекается цейтраферной съемкой.

На странице автора на сервисе Vimeo иностранцы поделились своими впечатлениями от ролика, сообщает ctv.by.

Стивен Льюис:

Очень впечатляет!

Никита Крупнова:

Как красиво! Я люблю этот ролик. Поздравления из Болгарии;)



Дэвид Джон Саджит:

Отличная динамика! У меня есть несколько друзей в Минске.



Пол Померой:

Красиво сделано!



Шон Проссер:

Ролик взорвал меня. Это лучшее из того, что я когда-либо видел. Как вам удалось? Это просто невероятно! Спасибо! У вас огромный талант!



Фабрис:

Действительно впечатляющая работа, волшебные цвета!

Мне особенно нравится свет на реке, а также виды с воздушного шара.

Спасибо за эту красивую визитку Минска.



Джесси Мерц:

Это, серьезно, одно из лучших управлений движением на видео, из тех, что я когда-либо видел. Поздравляем!

markus06:

Беларусь - СУПЕР, сам я из Aрмении, знаю двоиx белорусов, они тоже очень талантливые! Брат, я в жизни видел очень много эффектныx видео и фото, но я скажу честно, это самое офигенное, тебе за это нужно вручить крупную награду! Это революция! МОЛОДЕЦ! Всем моим знакомым посоветую этот ролик!

