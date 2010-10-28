Минчанин Артем Прядко снял ролик о Минске, который поразил иностранцев

На странице автора на сервисе Vimeo иностранцы поделились своими впечатлениями от ролика, сообщает ctv.by.
Стивен Льюис:
Очень впечатляет!
Никита Крупнова:
Как красиво! Я люблю этот ролик. Поздравления из Болгарии;)
Дэвид Джон Саджит:
Отличная динамика! У меня есть несколько друзей в Минске.
Пол Померой:
Красиво сделано!
Шон Проссер:
Ролик взорвал меня. Это лучшее из того, что я когда-либо видел. Как вам удалось? Это просто невероятно! Спасибо! У вас огромный талант!
Фабрис:
Действительно впечатляющая работа, волшебные цвета!
Мне особенно нравится свет на реке, а также виды с воздушного шара.
Спасибо за эту красивую визитку Минска.
Джесси Мерц:
Это, серьезно, одно из лучших управлений движением на видео, из тех, что я когда-либо видел. Поздравляем!
markus06:
Беларусь - СУПЕР, сам я из Aрмении, знаю двоиx белорусов, они тоже очень талантливые! Брат, я в жизни видел очень много эффектныx видео и фото, но я скажу честно, это самое офигенное, тебе за это нужно вручить крупную награду! Это революция! МОЛОДЕЦ! Всем моим знакомым посоветую этот ролик!