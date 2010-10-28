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Минчанин Артем Прядко снял ролик о Минске, который поразил иностранцев

28 октября 2010 10:41
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Минчанин Артем Прядко снял самый красивый ролик в истории Беларуси о Минске и основных белорусских достопримечательностях. Автору 30 лет, 10 из них он увлекается цейтраферной съемкой.

На странице автора на сервисе Vimeo иностранцы поделились своими впечатлениями от ролика, сообщает ctv.by.

Стивен Льюис:
Очень впечатляет!

Никита Крупнова:
Как красиво! Я люблю этот ролик. Поздравления из Болгарии;)

Дэвид Джон Саджит:
Отличная динамика! У меня есть несколько друзей в Минске.

Пол Померой:
Красиво сделано!  

Шон Проссер:
Ролик взорвал  меня. Это лучшее из того, что я когда-либо видел. Как вам удалось? Это просто невероятно! Спасибо! У вас огромный талант!

Фабрис:
Действительно впечатляющая работа, волшебные цвета!
Мне особенно нравится   свет на реке, а также виды с воздушного шара.
Спасибо за эту красивую визитку Минска.

Джесси Мерц:
Это, серьезно, одно из лучших управлений движением на видео, из тех, что я когда-либо видел. Поздравляем!

markus06:   
Беларусь - СУПЕР, сам я из Aрмении, знаю двоиx белорусов, они тоже очень талантливые! Брат, я в жизни видел очень много эффектныx видео и фото, но я скажу честно, это самое офигенное, тебе за это нужно вручить крупную награду! Это революция! МОЛОДЕЦ! Всем  моим знакомым посоветую этот ролик!

# общество

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