Минчане вышли на субботник

Главной площадкой стала зеленая зона у Национальной библиотеки. Молодежь, чиновники, пенсионеры и даже многодетные семьи с маленькими детьми – всего более тысячи человек, внесли свой вклад в озеленение города.

Сменили душные залы для заседаний на газон под открытым небом и те, кого привычнее видеть при галстуке и на трибуне мэрии.

И 18-летняя Мария, победительница «Мисс Минск-2009», сменила платье со шлейфом на кроссовки и джинсы, и отправилась на помощь трудовому десанту.

Работа для разведчика воина-афганца всегда праздник, потому белая сорочка – неотъемлемый атрибут гардероба Александра Андреевича. Даже ее не жалко на благо городского фотосинтеза.

Час работы – и на газоне у главного фолианта страны выросло 300 молоденьких кленов.

Семья Корбут, посадив осенью саженец, уже мечтает, как весной придет сюда на лужайку проверить, прижилось ли их семейное древо.

Двухлетний Рома толком пока не разговаривает, зато уже разбирается в садоводстве.

Напомним, трудовая вылазка проходит в рамках месячника по благоустройству Минска.

Украсить город деревьями и кустарниками минчане могут и в следующие выходные, и тем самым помочь коммунальным службам города в благоустройстве. До ноября в Минске необходимо завершить осеннюю уборку столицы: привести в порядок дороги и дворы.

За прошедшие две недели в городе уже высажено более 3 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников, отремонтировано 5 тысяч газонов.