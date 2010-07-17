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Минчане вновь жалуются на неприятный запах водопроводной воды

17 июля 2010 12:24
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Жалобы от жителей Московского, Фрунзенского и Октябрьского районов поступают с конца июня.

«Минскводоканал» спешит успокоить: неприятный запах — явление сезонное и на безопасность воды никак не влияет. Оно связано с размножением сине-зеленых водорослей, остатки которых при водоподготовке и соединении с молекулами хлора придают воде специфический запах.

Анатолий Черноморец, заместитель начальника производства по эксплуатации систем водоснабжения предприятия «Минскводопровод» КУП «Минскводоканал»:
Усиление этих мероприятий — это увеличение дозы озона, это включение станций углевания — в значительной степени улучшило эту ситуацию, запах стал меньше ощущаться. В настоящее время ситуация стабилизирована.

# общество

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