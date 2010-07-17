Минчане вновь жалуются на неприятный запах водопроводной воды

Жалобы от жителей Московского, Фрунзенского и Октябрьского районов поступают с конца июня.

«Минскводоканал» спешит успокоить: неприятный запах — явление сезонное и на безопасность воды никак не влияет. Оно связано с размножением сине-зеленых водорослей, остатки которых при водоподготовке и соединении с молекулами хлора придают воде специфический запах.

Анатолий Черноморец, заместитель начальника производства по эксплуатации систем водоснабжения предприятия «Минскводопровод» КУП «Минскводоканал»:

Усиление этих мероприятий — это увеличение дозы озона, это включение станций углевания — в значительной степени улучшило эту ситуацию, запах стал меньше ощущаться. В настоящее время ситуация стабилизирована.