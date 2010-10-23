Минчане стали чаще отдавать своих животных для усыпления

В Минске среди обитателей вольеров в ГП «Фауна города» становится все больше бывших домашних животных.

Горожане сами доставляют их в пункт приема и временного содержания или же звонят на предприятие с просьбой забрать. Заместитель директора по зоозащитной деятельности ГП «Фауна города» Тамара Цариковская сообщила, что за 9 месяцев текущего года от жителей города принято 938 собак и 851 кот. За этот же период отловлено 1.966 и 2.417 соответственно. Любопытна статистика за сентябрь: 391 животное привезли бригады ловцов и ровно столько же поступили из рук минчан-отказников.

Если эта тенденция сохранится, то домашние питомцы в пункте приема составят достойную конкуренцию безнадзорным животным. Для сравнения: в 2008 году минчане отдали на казенное содержание 451 шарика и барсика, в 2009-м — уже 1.425. И остается только гадать, сколько бывших любимцев попросту выбросили за дверь.

Вырисовывается и другая линия отношения к животным. За январь — сентябрь 1.150 собак и 2.212 котов, содержащиеся в пункте приема, обрели новых владельцев, которых не остановило даже то, что пришлось заплатить (бесплатно можно приобрести животное только в рамках периодически проводимых «Фауной города» акций). За каждые сутки пребывания животного в пункте приема — 4.200 рублей. Но не более 30 тысяч рублей (35 тысяч — за стерилизованное). Кстати, срок содержания барбосов и маркизов в вольерах предприятия увеличен до 30 дней.

А напоследок еще две цифры: за указанный период 119 собак и 220 котов, большинство из которых попросту потерялись, забрали из приемника прежние хозяева, пишет «Минский курьер ».