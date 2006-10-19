Минчане стали больше читать

Более двух миллионов человек в год посещает городские библиотеки. На миллион экземпляров увеличилась выдача различных изданий.

Такой рост читательского интереса неслучаен. Улучшилось качество обслуживания, способствовала этому и компьютеризация. За пять последних лет в городе открыли три библиотеки. Капитально отремонтированы центральная детская и центральная городская имени Янки Купалы. В предстоящее пятилетие новое книжное хранилище появится и в микрорайоне "Сухарево". Сегодня в Минске работают 42 городские библиотеки, 18 из них - детские.

Функции книгохранилищ в последние годы значительно расширились. Многие из них выступают в качестве информационных центров, где созданы все условия, соответствующие мировым стандартам, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Так, 19 октября в Национальной библиотеке обсуждали права инвалидов. А таких в нашей стране около полумиллиона человек. 28 тысяч из них - дети.