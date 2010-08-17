Прямой эфир

Минчане рассказали, как они экономят электроэнергию

17 августа 2010 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Съемочная группа программы «Большой город» встретилась с жителями Минска и поинтересовалась у них, как можно экономить энергорессурсы.

Минчане:
Дольше находиться на улице, пока светло. Перейти на энергосберегающие лампочки, утеплить свой дом.

У меня муж, например, все время выключает свет. Он экономит электроэнергию. Не знаю, может энергосберегающие лампочки поставить, хотя их и не все хвалят.

На работе вешают табличку «Уходя, гасите свет!». Повесьте перед входом такую табличку, и все будет хорошо.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
17 августа 2010 12:11

Главному военному медицинскому центру Вооруженных сил Беларуси исполнилось 205 лет

17 августа 2010 12:03

Руководители пограничных ведомств Беларуси и Литвы совместно проинспектировали границу

Минчане и гости столицы могут лицезреть сразу 50 улыбок
17 августа 2010 10:45

Минчане и гости столицы могут лицезреть сразу 50 улыбок