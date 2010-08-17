Минчане рассказали, как они экономят электроэнергию

Съемочная группа программы «Большой город» встретилась с жителями Минска и поинтересовалась у них, как можно экономить энергорессурсы.

Минчане:

Дольше находиться на улице, пока светло. Перейти на энергосберегающие лампочки, утеплить свой дом.

У меня муж, например, все время выключает свет. Он экономит электроэнергию. Не знаю, может энергосберегающие лампочки поставить, хотя их и не все хвалят.

На работе вешают табличку «Уходя, гасите свет!». Повесьте перед входом такую табличку, и все будет хорошо.

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