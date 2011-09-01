Минчане отныне могут зарегистрировать свой бизнес через интернет

Сделать собственный бизнес реальностью теперь можно и виртуальным способом. Программистом при этом быть не обязательно. Привычные паспорт, фотография и все справки умещаются в одном электронном ключе.

Приобретая последний — он, кстати, ничем не отличается от обычной флэш-карты — вы получаете возможность не только зарегистрировать собственное дело. Электронный ключ также будет активен и в системе страхования, и в системе налоговых платежей.

Дмитрий Антоневич, заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома:

Это упрощение регистрации, это отсутствие чиновничьего фактора — человек подает документы, минуя хождение по кабинетам. Люди не только пошли, но и с удовольствием стали работать, стали пользоваться этой системой. Думаю, что за ней будущее.

Превратить будущее в настоящее можно ровно за 163 тысячи рублей — в такую сумму обойдется покупка электронной подписи. В обмен вы получаете персональный код со всеми личными данными. Дальше все просто.

Юлия Коголева, главный специалист регистрационно-правового отдела главного управления юстиции Мингорисполкома:

Физическое лицо должно зайти на портал Единого государственного регистра Министерства юстиции Республики Беларусь, заполнить заявление и отправить его в регистрирующий орган.

Такой «облегченный вариант» бизнеса для СНГ, в принципе, в новинку. Хотя в зоне ЕС система электронной регистрации уже работает во всех сферах экономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Полностью перейти на виртуальную форму работы, как в свое время сделали интернет-магазины, планируют и в Минюсте.

Галина Подрезенок, начальник управления Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции Республики Беларусь:

Посмотрим, как пойдет этот проект в Минске. В перспективе у нас вся Беларусь. Информационные технологии позволяют упростить работу любую процедуру, не только в системе регистрации бизнеса.

Система безбумажного делопроизводства начала функционировать только сегодня. Поэтому о результатах говорить пока рано. Впрочем, главное, утверждают юристы, уже сделано. У предпринимателей наконец-то появится выбор.