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Минчане оценивают работу местной вертикали власти

01 июня 2010 11:10
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Сегодня второй день масштабного мониторинга, инициированного Администрацией Президента страны. Его основная цель – выявить недостатки в работе чиновников с людьми.В рамках проверки все желающие могут рассказать о наболевшем лично, или же по телефону горячей линии. Сообщения о недостатках в работе местных органов власти будут приниматься и анонимно: специальные урны установлены во всех районах столицы. В случае выявления нарушений чиновник понесёт наказание вплоть до освобождения от занимаемой должности.
# общество

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