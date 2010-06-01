Минчане оценивают работу местной вертикали власти

Сегодня второй день масштабного мониторинга, инициированного Администрацией Президента страны. Его основная цель – выявить недостатки в работе чиновников с людьми.В рамках проверки все желающие могут рассказать о наболевшем лично, или же по телефону горячей линии. Сообщения о недостатках в работе местных органов власти будут приниматься и анонимно: специальные урны установлены во всех районах столицы. В случае выявления нарушений чиновник понесёт наказание вплоть до освобождения от занимаемой должности.