Минчане, не установившие счетчики воды без уважительных причин, с нового года будут платить по себестоимости

Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме. Плату станут начислять по нормативу, и это не произвольная сумма, ее будет утверждать руководство города. Объективные причины не установки счетчиков — длительное отсутствие владельца квартиры, проживание на территории, подлежащей реконструкции, а также отсутствие технических возможностей. Рассмотрев эти факторы, Мингорисполком обратился в Совмин с просьбой уменьшить задание для столицы на 10 тысяч приборов учёта расхода воды. Сегодня индивидуальными приборами учёта расхода воды оборудовано менее 92% квартир Минска.