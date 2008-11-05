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Минчане, не установившие счетчики воды без уважительных причин, с нового года будут платить по себестоимости

05 ноября 2008 11:27
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Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме. Плату станут начислять по нормативу, и это не произвольная сумма, ее будет утверждать руководство города. Объективные причины не установки счетчиков — длительное отсутствие владельца квартиры, проживание на территории, подлежащей реконструкции, а также отсутствие технических возможностей. Рассмотрев эти факторы, Мингорисполком обратился в Совмин с просьбой уменьшить задание для столицы на 10 тысяч приборов учёта расхода воды. Сегодня индивидуальными приборами учёта расхода воды оборудовано менее 92% квартир Минска.
# общество

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