Минчане могут встать в электронную очередь и зарегистрировать автомобиль за час

На ул. Тимирязева открылся новый центр регистрация автомобилей, не имеющий аналогов в Беларуси.

Новый регистрационный центр находится в районе торгового дома "Ждановичи" и создан совместными усилиями ГАИ и администрации торгового предприятия.

После сверки номеров автомобиля его хозяин получает соответствующий документ и направляется в здание центра, где быстро оформляет необходимые документы и вносит положенные платежи. До конца года подобный центр появится и в Дзержинске.

Максим Подберезкин, заместитель начальника УГАИ МОБ МВД Республики Беларуси:

Чтобы сэкономить время водителей, пришлось вложить немалые деньги, но результат оправдал себя. Если водитель имеет желание сразу после регистрации пройти технический осмотр, то его можно пройти не покидая этой площадки. Таким образом, водитель сможет получить здесь весь комплект документов, чтобы участвовать в движении.

Автомобилист:

Я снял с учета, получил транзиты и поставил на учет. Гораздо быстрее, чем раньше.