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Минчане могут внести коррективы в облик своего района

27 июля 2011 19:36
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Сегодня на суд общественности была представлена экспозиция комплексной застройки территории в границах Логойского тракта, улиц Волгоградской, Кнорина и Севастопольской.

Те, кто не попал на саму презентацию, могут ознакомиться с материалами проекта в здании средней школы №115. Высказать свои замечания и предложения можно до 10 августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нелли Ляшкевич, директор КУП «УКС Администрации Первомайского района»:
Общественное обсуждение проводится для того, чтобы донести до населения количество и местонахождение объектов социального жилья, детских дошкольных учреждений, школ, парковочных мест, а также, какие новые инженерные сети будут проложены в новом микрорайоне.

# общество

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