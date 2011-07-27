Минчане могут внести коррективы в облик своего района

Сегодня на суд общественности была представлена экспозиция комплексной застройки территории в границах Логойского тракта, улиц Волгоградской, Кнорина и Севастопольской.

Те, кто не попал на саму презентацию, могут ознакомиться с материалами проекта в здании средней школы №115. Высказать свои замечания и предложения можно до 10 августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нелли Ляшкевич, директор КУП «УКС Администрации Первомайского района»:

Общественное обсуждение проводится для того, чтобы донести до населения количество и местонахождение объектов социального жилья, детских дошкольных учреждений, школ, парковочных мест, а также, какие новые инженерные сети будут проложены в новом микрорайоне.