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Минчане готовятся к главному новогоднему представлению

26 декабря 2007 09:18
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В праздничные дни столицу приедут более двух тысяч детей из разных регионов Беларуси. Это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, а также победители олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований. В праздничной программе - красочное музыкально-сценическое шоу. А сегодня некоторые участники совершат экскурсию по Минску, посетят Национальную библиотеку и Белорусский государственный цирк.

Благотворительный праздник проходит в рамках республиканской акции "Наши дети".
# общество

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