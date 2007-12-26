Минчане готовятся к главному новогоднему представлению

В праздничные дни столицу приедут более двух тысяч детей из разных регионов Беларуси. Это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, а также победители олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований. В праздничной программе - красочное музыкально-сценическое шоу. А сегодня некоторые участники совершат экскурсию по Минску, посетят Национальную библиотеку и Белорусский государственный цирк.



Благотворительный праздник проходит в рамках республиканской акции "Наши дети".