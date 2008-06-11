Минчане будут регистрировать земельные участки по новым правилам

Сейчас инструкция Мингорисполкома проходит согласование в Министерстве юстиции.

До сих пор такая процедура для столицы не предусматривалась. Теперь на дом и на земельный участок необходимы отдельные документы. Новая инструкция упростит их получение. Земля может быть оформлена как в пожизненное наследование (это государственная форма собственности), так и в частную.

Это будет учитываться при сносе жилого дома. В первом случае хозяину компенсируют все имущество – жилой дом, посадки, постройки. Участки, находящиеся в частной собственности, будут компенсироваться по кадастровой стоимости. Сейчас в Минске зарегистрировано около 20 тысяч частных домовладений.