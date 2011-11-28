Минчанам вернут деньги в случае ошибочного начисления сверхнормативной воды

Новости Беларуси, Минск. Перерасчет за октябрь сделают горожанам, которые по каким-либо причинам не предоставили в жилищные службы показания счетчиков.

Начисления для них провели исходя из данных двух предыдущих месяцев. В этой связи забывчивые жильцы получили в октябрьской жировке большой счет за воду. Сейчас жилищным службам Минска поручено по всем обращениям проводить сверку и в случае подтверждения факта переплаты делать перерасчет.

В Беларуси с 1 октября введена дифференцированная оплата за водоснабжение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Реентович, генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Если граждане в этот период не подали данные либо подали неточные данные, то они имеют право обратиться к нам для того, чтобы мы сделали сверку показаний приборов учета. Таким образом будет произведен перерасчет в ноябре за сверхнормативное потребление воды.