Минчанам могут запретить содержать собак бойцовских пород

Сейчас Насте уже не так страшно, но почти также больно. Девочка все еще не может забыть, как спортивные игры для нее превратились в жестокие. Накануне они с другом играли в волейбол на дворовой площадке. И когда мяч внезапно улетел в сторону, тот же друг бежал уже не за ним, а за «Скорой».
Анастасия Попова:
Я не видела, что издалека за мячом собака бежит, и она на меня прыгнула. Укусила, я ее стала отталкивать, она меня за руку, порвала руку.
Собака, по словам Насти, похожая на немецкую овчарку, была без ошейника и без хозяина. По крайней мере, никто, кроме медиков, к пострадавшей девочке так и не подошел. Но если владельца собаки все-таки найдут, штрафом он отделается очень вряд ли.
Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:
Если собака причиняет вред: легкие телесные, тяжкие телесные либо может насмерть загрызть человека — естественно, в отношении хозяина будет возбуждено уголовное дело.
Екатерина Мороз, владелец собачьего питомника:
Если сам владелец неадекватен, то, естественно, и его животное будет такое же.
Екатерина Мороз в своих животных уверена больше, чем в людях. И это при том, что рядом с ней живут сразу несколько собак, которых чаще, чем любить, принято бояться. Женщина признается, что порядком устала кого-то в чем-то переубеждать. И говорит, что любой бультерьер не опаснее человека, его воспитавшего.
Екатерина Мороз, владелец собачьего питомника:
Конечно, когда звонят и вопрос звучит: «Он от бойцовых родителей этот щенок?» Я сразу говорю: «До свидания!» Это как с водителями и пешеходами: желательно, чтобы все уважали друг друга. И не тыкали пальцами и не шарахались.
Здесь можно получить и хлеба, и зрелищ. В одном из кафе в самом центре Минска в метре от столика VIP-кабинки заседает самый настоящий крокодил Матильда. Владелец заведения уверяет: зеленый — безопасен. Но завести такого красавца в квартире по закону нельзя ни на кухне, ни на балконе.
Тамара Цариковская, заместитель директора ГП «Фауна города»:
В квартире можно держать домашних животных — собаки-кошки. ЖЭС не позволит зарегистрировать крокодила.
Дмитрий Воронецкий, владелец кафе:
Пропал крокодил, пропали эти парни. Когда одного из них поймали — сказали, верните — он позвонил: «Ваня! Тащи ящерицу!».
И хоть «ящерица» в итоге никого не покалечила, ее передвижения владелец кафе теперь контролирует куда пристальнее. И кого именно коснутся ограничения на содержание опасных животных, волнует и его, и Екатерину, и, конечно, крокодила Матильду.
Ольга Бакланова, Илья Пучко и Евгений Пивненко, телекомпания «СТВ»