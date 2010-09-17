Минчанам могут запретить содержать собак бойцовских пород

Минские власти намерены ввести ограничения на содержание опасных видов животных. Пока речь идёт о квартирах многоэтажных домов. Под табу могут подпасть экзотические животные, в том числе ядовитые змеи и крокодилы, а также собаки бойцовских пород. Однако, многие любители живой экзотики уверяют, что их питомцы вовсе не опасны.

Сейчас Насте уже не так страшно, но почти также больно. Девочка все еще не может забыть, как спортивные игры для нее превратились в жестокие. Накануне они с другом играли в волейбол на дворовой площадке. И когда мяч внезапно улетел в сторону, тот же друг бежал уже не за ним, а за «Скорой».

Анастасия Попова:

Я не видела, что издалека за мячом собака бежит, и она на меня прыгнула. Укусила, я ее стала отталкивать, она меня за руку, порвала руку.

Собака, по словам Насти, похожая на немецкую овчарку, была без ошейника и без хозяина. По крайней мере, никто, кроме медиков, к пострадавшей девочке так и не подошел. Но если владельца собаки все-таки найдут, штрафом он отделается очень вряд ли.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Если собака причиняет вред: легкие телесные, тяжкие телесные либо может насмерть загрызть человека — естественно, в отношении хозяина будет возбуждено уголовное дело.

Екатерина Мороз, владелец собачьего питомника:

Если сам владелец неадекватен, то, естественно, и его животное будет такое же.

Екатерина Мороз в своих животных уверена больше, чем в людях. И это при том, что рядом с ней живут сразу несколько собак, которых чаще, чем любить, принято бояться. Женщина признается, что порядком устала кого-то в чем-то переубеждать. И говорит, что любой бультерьер не опаснее человека, его воспитавшего.

Екатерина Мороз, владелец собачьего питомника:

Конечно, когда звонят и вопрос звучит: «Он от бойцовых родителей этот щенок?» Я сразу говорю: «До свидания!» Это как с водителями и пешеходами: желательно, чтобы все уважали друг друга. И не тыкали пальцами и не шарахались.

Здесь можно получить и хлеба, и зрелищ. В одном из кафе в самом центре Минска в метре от столика VIP-кабинки заседает самый настоящий крокодил Матильда. Владелец заведения уверяет: зеленый — безопасен. Но завести такого красавца в квартире по закону нельзя ни на кухне, ни на балконе.

Тамара Цариковская, заместитель директора ГП «Фауна города»:

В квартире можно держать домашних животных — собаки-кошки. ЖЭС не позволит зарегистрировать крокодила.

Дмитрий Воронецкий, владелец кафе:

Пропал крокодил, пропали эти парни. Когда одного из них поймали — сказали, верните — он позвонил: «Ваня! Тащи ящерицу!».

И хоть «ящерица» в итоге никого не покалечила, ее передвижения владелец кафе теперь контролирует куда пристальнее. И кого именно коснутся ограничения на содержание опасных животных, волнует и его, и Екатерину, и, конечно, крокодила Матильду.

Ольга Бакланова, Илья Пучко и Евгений Пивненко, телекомпания «СТВ»