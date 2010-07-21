Минчан, желающих искупаться, готовы принять 25 оборудованных пляжей

Горячая пора, все спешат к воде. Кто на Минское море, кто на Вячу. У всех цель одна — отдохнуть и получить удовольствие. О здоровье позаботятся санитарные службы.

В этом месте и выносится вердикт всем водохранилищам столицы. Плыть или не плыть? — решают микробиологи. И решают каждую неделю. Всего один литр воды, попавший в их руки, превращается в эксперимент на выживаемость.

Ольга Валокович заведующая отделением санитарной микробиологии при биологической лаборатории Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Здесь 6 воронок. Через каждую воронку проходит определённое количество воды. Вода пропускается через специальной фильтры, которые задерживают группы кишечной палочки.

Химические реакции, в зависимости от результата, получают ответные реакции со стороны центра. Одна капля здесь проходит и огонь, и медные трубы.

Микробы хитрые. Но специалисты ещё хитрее. Сначала они создают им идеальные условия для проживания: паразиты живут, как в пятизвёздочных отелях — бесплатное проживание и регулярное питание. Но только на одни сутки.

Даже главному врачу не подсчитать, сколько же воды здесь утекло. Своим словом «Нет» службы уберегли от болезней тысячи минчан. Через эти баночки и колбочки прошло море микроорганизмов. Самые вредные из них сегодня не обнаружены.Специалисты дают добро.

Елена Меланович заведующая отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Специалистами районных центров гигиены и эпидемиологии Минска организован еженедельный сбор проб из всех зон отдыха, которые официально зарегистрированы и где разрешено купание. На сегодняний день оснований для запрещения купания нет.

Вердикт вынесен. Приговор купаться — немедленно приведён в исполнение. Причём, не дожидаясь самого же вердикта. Купальный сезон у минчан открылся ещё в апреле. А у некоторых любителей похолоднее он длится круглый год.

Найти своё место под солнцем в минчанам не составит труда. В черте города любителей отдыха готовы принять 25 пляжей. Все они соответствуют санитарным нормам. Окунуться в прохладу воды можно без страха и риска. Для отдыхающих — все условия. Здесь не нужно искать урну, чтобы выбросить мусор и ближайшие кусты, чтобы переодеться.

Заветный литр воды берут и из этого водохранилища. Крыница занимает первые строчки в рейтинге столичных водоёмов. И дело тут не только в воде. Мусорные баки, туалеты, скошеная трава — это звенья одной цепи под названием «комфорт». Куют её санитарные службы. На этот пляж собираются, как на праздник.

- У меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 10 лет. И мы приехали сюда отмечать.

Отмечать решили шашлыками. Пляж собрал возле мангала всю семью. Побывав на берегу Крыницы раз, Владимир ездит сюда и сейчас. В это место он влюбился с первого взгляда.

- Вообще здесь как-то уютно, комфортабельно. Стоянка есть, машины удобно поставить.

Парковки в зонах отдыха — пока ноу-хау. Вместо выхлопных газов-чистый воздух. Вдохнув побольше кислорода в лёгкие, здесь бьют спортивные рекорды.

- В футбол здесь можно поиграть, в волейбол. Загорать тоже неплохо.

Пока одни принимают солнечные ванны, другие измеряют брассом расстояние до буйка. На пляжах столицы следят не только за порядком, но и за теми, кто этот порядок нарушает. Спасатели дежурят круглосуточно и без выходных. Бояться в воде нужно лишь самого себя. Акулы в наших широтах не водятся. Разве что надувные.

Воде все возрасты покорны. Малыши познают азы плавания, а бабушки, обучая этим азам, оздоравливаются.

- Здесь спокойно. Тут берег хороший. Далеко можно идти и тут неглубоко. Вот только чтобы его только благоустроили — больше зонтиков, скамеечек.

А вот эту забаву полюбили все. Покувыркаться в воде, не намочив плавки, можно почти на всех берегах большого города.

Красиво жить не запретишь. Дикими минские пляжи уже не назовёшь. Только некоторые ведут себя как дикари. В то время как санитарные службы борются с грязью, отдыхающие не хотят заключать мир с порядком. А истину «Чисто там, где не сорят» ещё только пытаются прописать на песчаных берегах большого города.

- Самим отдыхающим надо убирать за собой. Тогда и будет чище.