Минчан, у которых есть идеи по благоустройству дворовых территорий, работники ЖЭСов готовы принять уже сейчас

Жители столицы смогут предложить свои идеи оформления дворовых территорий: от посадки деревьев и цветов до установки малых архитектурных форм. Инициативных минчан работники ЖЭСов готовы принять уже сейчас.
Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мы будем очень рады, если население будет проявлять инициативу. Если есть какие-то мероприятия, которые население считает, что необходимо выполнить на их дворовой территории, уже сейчас можно обращаться, чтобы подготовили необходимый посадочный материал.
Традиционно во время месячника ремонтом дорог, очисткой улиц, вывозом мусора и посадкой деревьев займутся коммунальные службы, а горожанам предстоит навести порядок во дворах и на балконах.