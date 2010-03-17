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Минчан, у которых есть идеи по благоустройству дворовых территорий, работники ЖЭСов готовы принять уже сейчас

17 марта 2010 13:37
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Традиционный месячник по благоустройству пройдет в апреле.

Жители столицы смогут предложить свои идеи оформления дворовых территорий: от посадки деревьев и цветов до установки  малых архитектурных форм. Инициативных минчан работники ЖЭСов готовы принять уже сейчас.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мы будем очень рады, если население будет проявлять инициативу. Если есть какие-то мероприятия, которые население считает, что необходимо выполнить на их дворовой территории, уже сейчас можно обращаться, чтобы подготовили необходимый посадочный материал.

Традиционно во время месячника ремонтом дорог, очисткой улиц, вывозом мусора и посадкой деревьев займутся коммунальные службы, а горожанам предстоит навести порядок во дворах и на балконах.

# общество

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