Минчан будут привлекать к благоустройству дворов

В столице стартует месячник по благоустройству территорий. Наводить порядок начнут уже в эти выходные.

В городе намечено закончить ремонт дорожных покрытий, фасадов и кровель, завершить утепление зданий и продолжить посадку деревьев и кустарников. К благоустройству дворов будут привлекать и самих минчан. Особое внимание — новым микрорайонам и Минской кольцевой автодороге.

Оценят результаты месячника главы администраций и руководители городских служб во время традиционного объезда города в конце октября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

Мы ждём массового участия жителей нашего города — как на дворовых территориях по месту жительства, так и в рамках субботников на предприятиях. Субботники будут проводиться еженедельно. Жильцы многоэтажных домов будут оповещены о местах и дате проведения субботников через объявления.