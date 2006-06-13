Милосердия в Беларуси станет больше

Об этом говорили на семинаре представители четырех красных крестов - Беларуси, Австрии, Германии и Швейцарии.

Сестер милосердия должно стать больше. В советские времена под знаменем красного креста их было около 1000 человек, сегодня по всей Беларуси чуть больше полторы сотни. Эта профессия не опасна, но трудна. В понимании многих, сестра милосердия - добрая и заботливая тетя, которая скорее и не врач, а понимающий друг.

Однако, как отметил делегат консорциума Швейцарского, Германского и Австрийского Национальных Красных Крестов Лорейн Портеус, в Швейцарии, Германии и Австрии нет сестер милосердия, а есть медсестры с высшим образованием. <Многие имеют степени в сестринском деле. Только после этого они имеют право работать в семьях. Есть и те, кто специально обучается для работы с инвалидами и престарелыми>.

Участники семинара намерены найти возможности укрепления Службы сестер Милосердия БОКК. Для этого были выбраны два региона: Витебск и Гродно, где уже был проведен своеобразный мониторинг системы внебольничной медико-социальной помощи. Оказалось, что здесь уже и самим сестрам нужна помощь со стороны Министерства образования, здравоохранения и социальной защиты.

Как говорят сами участники, семинар - это возможность начать работать вместе. Итоги мероприятия подведут 13 июня. И уже ясно, что необходимо развить новую модель внебольничных услуг и повысить значимость профессии сестер милосердия.