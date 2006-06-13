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Милосердия в Беларуси станет больше

13 июня 2006 07:58
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Об этом говорили на семинаре представители четырех красных крестов - Беларуси, Австрии, Германии и Швейцарии.

Сестер милосердия должно стать больше. В советские времена под знаменем красного креста их было около 1000 человек, сегодня по всей  Беларуси чуть больше полторы сотни. Эта профессия  не опасна, но трудна.  В понимании многих, сестра милосердия - добрая и заботливая тетя, которая скорее и не врач, а понимающий друг. 

Однако, как отметил делегат консорциума Швейцарского, Германского и Австрийского Национальных Красных Крестов  Лорейн Портеус,  в Швейцарии, Германии и Австрии нет сестер милосердия, а есть медсестры с высшим образованием. <Многие имеют  степени  в сестринском деле. Только после этого они имеют право  работать в семьях. Есть и те, кто специально обучается  для  работы с инвалидами и престарелыми>. 

Участники   семинара намерены найти возможности укрепления Службы сестер Милосердия  БОКК. Для этого  были выбраны два региона: Витебск и Гродно, где  уже был проведен своеобразный мониторинг системы внебольничной медико-социальной помощи. Оказалось,  что здесь уже и самим  сестрам  нужна помощь со стороны Министерства образования, здравоохранения и социальной защиты.

Как говорят сами участники, семинар - это возможность начать работать вместе.  Итоги мероприятия подведут 13 июня. И уже ясно, что необходимо  развить новую модель внебольничных услуг и повысить значимость профессии сестер милосердия.

# общество

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