Миллионы жителей ФРГ в 2010 году не смогли воспользоваться электронными банковскими картами

В новом году у миллиона жителей ФРГ возникли серьезные проблемы при оплате покупок и услуг электронными банковскими картами, а также с получением наличных денег в банкоматах.

Причиной неудобств послужила ошибка в программном обеспечении: компьютеры оказались не в состоянии считывать число 2010 с микрочипов банковских и кредитных карт, передает ИТАР-ТАСС.

Среди пострадавших – около половины клиентов отделений сберегательного банка Sparkasse и земельных банков страны.

Как сообщили в Объединении немецких общественно-правовых банков в Берлине, во время расчетов проблемы возникли при обслуживании 20 из 45 миллионов имеющихся в обращении банковских карточек. Банкоматы не в состоянии обслужить 3,5 миллиона владельцев кредитных карт Sparkasse.

Неудобства при оплате испытывали клиенты и других банков. При этом не нарушена безопасность пользования картами, отмечает Объединение немецких общественно-правовых банков.

Владельцам кредитных и банковских карт настоятельно рекомендуют запасаться наличными деньгами. Это в первую очередь касается тех, кто намерен поехать в отпуск за рубеж.

К настоящему времени нормализована работа 26 тысяч банкоматов Sparkasse. Сбои при оплате карточками в магазинах пока не устранены. Полностью обслуживание карт будет нормализовано к 11 января.