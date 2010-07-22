Миллионный рубеж по намолоту Минская область должна преодолеть до 1 августа

Такое поручение дал председатель Миноблисполкома Борис Батура.

Руководство сегодня подводило итоги работы экономики области за полгода. Положительные тенденции первых месяцев сохранились. Почти половина доведенных прогнозных показателей выполнена. Неплохо сработала промышленность, значительно увеличив выпуск продукции. Более чем на треть возросли объемы экспорта, сальдо внешней торговли остается положительным. Число убыточных предприятий сократилось почти на треть.

Есть и негативные тенденции. Пока отстает от запланированных показателей рост сельхозпродукции, недостаточен и объём инвестиций. Темпы социально-экономического развития необходимо ускорить. К концу года средний заработок в Минской области должен превысить 1,5 рублей.

Александр Ермак, заместитель председателя Миноблисполкома:

Безусловно, есть ряд районов, которые сработали лучше, несколько районов сработали хуже, но основная оценка работе будет дана по итогам девяти месяцев.