Милиция задержала 85 болельщиков, участвовавших в драках перед матчем БАТЭ - «Гомель»

Среди задержанных оказались болельщики не только противоборстовавших клубов, но и болельщики могилевского «Днепра» и жодинского «Торпедо», говорится в сообщении УВД Миноблисполкома.

«2 октября около 14.00 часов сотрудники роты патрульно-постовой службы милиции Борисовского РУВД на прилегающей к железнодорожному вокзалу г. Борисова территории задержали и доставили в Борисовское РУВД группу молодых людей в количестве 6 человек (впоследствии было установлено, что все они являются болельщиками ФК «Гомель»), которые устроили потасовку с неизвестными проходящими гражданами.

В целях предотвращения аналогичных инцидентов, руководством РУВД были ориентированы и подтянуты к месту происшествия наружные наряды милиции (ППСМ, отдела Департамента охраны). Около 14.30 часов на железнодорожном вокзале было задержано еще 22 болельщика ФК «Гомель». С целью недопущения развития конфликтных ситуаций руководством РУВД было принято решение о недопущении на стадион болельщиков ФК «Гомель» и их вывозе на электропоезде в г. Минск под сопровождением сотрудников ПМСН УВД на транспорте.

Примерно в 16.00 часов двое сотрудников наряд ДПС ОГАИ Борисовского РУВД пресекли потасовку между неизвестными молодыми людьми и вызвали подкрепление. Прибывшими нарядами милиции было задержано 46 человек, которые, как впоследствии было установлено, являются болельщиками ФК «Гомель» - 32 человека и ФК «Днепр» г. Могилев — 14 человек. Кроме этого, было задержано 8 болельщиков ФК «БАТЭ» и 3 болельщика ФК «Торпедо» г. Жодино.

Все задержанные были доставлены в Борисовское РУВД, в отношении 4-х болельщиков ФК «БАТЭ» составлены административные протоколы по ст. 17.1 КоАП РБ. После разбирательства болельщиков ФК «Гомель» и ФК «Днепр» под сопровождением сотрудников ОГАИ РУВД вывели за пределы Борисовского района и передали для дальнейшего сопровождения сотрудникам Березинского РОВД.

По данном факту Борисовским РУВД проводится проверка для последующей дачи правовой оценки».