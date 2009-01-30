Милиция Витебской области изобрела новый метод общения с населением

Информационные ящики для участкового устанавливают в общедоступных местах – в сельских советах, в магазинах и даже домах культуры.

Пожаловаться и сообщить полезную информацию получается не всегда – участковый может уехать на вызов, да и телефонная связь есть далеко не у всех сельчан. На своем участке, а это 200 деревень – инспектор Германов только осваивается. Участковым назначили всего пару месяцев назад. На вызовах – с утра до вечера. Объять необъятное – помогают сами жители. Что упустил зоркий глаз участкового – пишут в откровенных посланиях. Чья соседка скандалит, где варят самогон и кого беспокоит лай собак – в них прочитаешь любую информацию.

Информационный ящик стоит на самом видном месте в Сельсовете. Кто или что мешает жить - население может изложить на бумаге и анонимно забросить в ящик. Участковый безучастным к жалобе остаться не сможет.

Председатель сельсовета в свою очередь ящик доверия хочет доработать. Во-первых, в коридорах ведомства всегда есть люди и анонимно оставить сообщение у многих не получается. А во-вторых, для бумаг секретной отчетности и ящик должен быть с секретом.

Новый метод работы с населением милиция Витебской области пока испытывает. Правда, в его эффективности сомнений нет - доверия к внутренним органам можно добиться только прямым контактом с населением.

