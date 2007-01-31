Милиция страны повышает свой престиж

"Народная милиция". Акция под таким названием пройдёт в Беларуси в феврале. Основная цель мероприятия - повысить доверие граждан к милиции. В роли так называемого "народного контроля" за деятельностью сотрудников органов правопорядка выступят представители общественности. Они смогут принять участие в патрулировании территории совместно с нарядами патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Кроме того, в качестве наблюдателей они смогут присутствовать на профилактических беседах с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. "Народные контролёры" также выйдут в рейды по торговым точкам, в том числе по пресечению продажи алкоголя несовершеннолетним, а также присутствовать при приеме граждан. К акции в первую очередь привлекут представителей местных органов исполнительной власти, педагогов, медработников, ветеранов органов внутренних дел, а также студентов, членов БРСМ и представителей духовенства.