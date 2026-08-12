Милиция пресекла незаконную скупку окрашенного дизеля в Петриковском районе

Во дворе дома – «нефтебаза»: изъято более 400 литров похищенного топлива. Сотрудники милиции усилили контроль за правонарушениями в сфере АПК в период уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участковые Петриковского РОВД получили информацию, что местная жительница может хранить ворованное окрашенное топливо, скупаемое у работников сельхозпредприятий.

Виктор Будович, заместитель начальника УОПП УВД Гомельского облисполкома:

Информация подтвердилась. При осмотре хозяйственных построек во дворе 55-летней женщины правоохранители обнаружили две бочки и шесть канистр с окрашенным дизельным топливом. Общий объем изъятого составил 420 литров. В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке уголовно-процессуального кодекса. Устанавливаются работники АПК, причастные к хищению горючих смазочных материалов.

Работа по выявлению подобных схем будет вестись и далее. Милиция напоминает: скупка, хранение и использование окрашенного топлива – серьезное правонарушение. МВД продолжает целенаправленное пресечение преступлений в агропромышленном комплексе. Всем фактам дается принципиальная оценка.