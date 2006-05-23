Милиция предлагает разоружиться

МВД Беларуси завершило операцию <Арсенал>. Всего за неделю жители страны добровольно сдали в правоохранительные органы около тысячи единиц боеприпасов. :Владимир Вязовченко - охотник со стажем. Однако в последнее время его преклонный возраст всё чаще стал давать о себе знать - зрение уже не то, чтобы приносить домой трофеи. Поэтому Владимир Викторович и решил сдать в милицию своё ружьё. Тем более появился повод: операция <Арсенал> по добровольной сдаче оружия.

В основном в милицию приносили старые охотничьи ружья. Но попадались и раритеты: боеспособные автоматы и пистолеты времён второй мировой войны. Многие граждане предпочли избавиться от этого тяжёлого груза добровольно. Примечательно, что хранили они боеприпасы в... погребах, по соседству с запасами на зиму.

Операция <Арсенал> в республике проводится несколько раз в год. Но, если граждане не успели сдать оружие в установленные сроки, волноваться не стоит. Принести свой арсенал в ближайшее отделение милиции можно в любой день.