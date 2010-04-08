Милиция подозревает двух жителей Минска в организации наркопритона

Милиция подозревает двух жителей Минска в организации притона для потребления наркотических средств.

Парень 1987 года рождения, который имеет судимость за угон, и его сожительница 1991 года рождения были задержаны по месту жительства сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД совместно с бойцами полка милиции спецназначения ГУВД. Милиционеры изъяли у молодых людей 32 таблетки трамадола, 54 — клоназепама, а также 6,7 г экстракционного опия.

В отношении парня и девушки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» УК Беларуси, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

На днях в этом же районе Минска милиция задержала минчанина 1990 года рождения, у которого было изъято 80 таблеток трамадола. Было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. Пока у правоохранителей нет оснований полагать, что все задержанные связаны между собой. Ведется следствие, передает БЕЛТА.