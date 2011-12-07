Милиция объявляет войну торговцам нелегальных петард. Будут ежедневные рейды совместно с МЧС и налоговой инспекцией

Специалисты напоминают: нарушителям грозит серьёзный штраф, а товар подлежит конфискации и уничтожению. Рейды проводят регулярно, уже есть и первые задержанные

В минувшие выходные на одном из минских рынков изъята партия, в которой было больше 20 тысяч единиц салютов, фейерверков и петрад. Рейды продолжаются и в будние дни. В одном из них поучаствовала и съемочная группа СТВ.

Александра взяли с поличным сегодня днем на рынке в Ждановичах. «Взрывной» начинки в черном пакете оказалось не так много. Оперативники признаются, видали гораздо больше. Но для штрафа — в самый раз. На месте признался и сам задержанный.



Александр, нелегальный продавец пиротехнической техники:

Прошелся по рынку. Услышал, что так делают, и решил попробовать. Хотел денег заработать. Покупал пиротехнику, хотел продать. Ну, и не успел, задержали.



Каждый новый год — старая история. Салюты и петарды на столичных рынках продает в основном молодежь в надежде немного заработать. По их словам, поставки идут через Украину и Польшу. Понятное дело, не всегда легально. Ведь такой товар предусматривает и определенные условия продаж. Лицензии, разрешения, и много чего еще. Каждый такой пункт делает дешевле торговлю в обход закона.

Оперативный сотрудник Московского РУВД Минска:

На пиротехническую продукцию должно быть специальное разрешение и документы, подтверждающие ее безопасность. Таких документов в 99% случаев нет.

Еще один признак некачественного товара — отсутствие инструкций на русском или белорусском языке. У продавцов-нелегалов всего этого нет. Зато есть широкий ассортимент по самым низким ценам.

При попытке корреспондентов СТВ снять на видео такую торговлю, нелегал скрылся. Правда, удалось купить 60 петард. За такую упаковку с нас взяли 5 тысяч рублей. Это дешево, но никаких документов, подтверждающих безопасность товара нет. Поэтому лучше от него избавиться.

Сезон нового года пока не в разгаре. За последние два месяца есть только одна пострадавшая от пиротехники. Пенсионерка из Гомельской области лишилась зрения по вине своих же сыновей. Мать попросила их не курить в квартире, и два молодых человека бросили окурки, а вслед за ними и петарду в пустую железную банку. Женщина нагнулась посмотреть — произошел взрыв.

Здоровье дорогого стоит. Именно поэтому, начиная с субботы, столичная милиция и вовсе объявит нелегальным петардам войну. Это будут ежедневные рейды совместно с МЧС и налоговой инспекцией. Судя по тому, что сегодня, задолго до новогодних праздников, торговля развернулась так широко, штрафов и конфискаций будет много, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.