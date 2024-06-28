Милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме в период проведения Дня Независимости

Александр Байдун, начальник ОММ УОПП ГУВД Мингорисполкома:

В период подготовки к проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, столичная милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Торжественное мероприятие пройдут в центре города, а также во всех районах столицы. Пропуск граждан к местам их проведения будет осуществляться через КПП, для ветеранов войны, инвалидов, беременных женщин, а также граждан с малолетними детьми предусмотрены отдельные входы. В местах проведения мероприятий будет вестись видеонаблюдение, дорожное движение рядом с праздничными локациями ограничат. В точке проведения массовых мероприятий не допустят лиц в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющих при себе запрещенные предметы.