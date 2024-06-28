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Милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме в период проведения Дня Независимости

28 июня 2024 09:00
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Минская милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме в период проведения Дня Независимости-1

Все правоохранительные ведомства нацелены на обеспечение безопасного и комфортного праздника для гостей и жителей столицы. Под особым контролем – места массового пребывания граждан.

Милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме в период проведения Дня Независимости-4

Александр Байдун, начальник ОММ УОПП ГУВД Мингорисполкома:
В период подготовки к проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, столичная милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Торжественное мероприятие пройдут в центре города, а также во всех районах столицы. Пропуск граждан к местам их проведения будет осуществляться через КПП, для ветеранов войны, инвалидов, беременных женщин, а также граждан с малолетними детьми предусмотрены отдельные входы. В местах проведения мероприятий будет вестись видеонаблюдение, дорожное движение рядом с праздничными локациями ограничат. В точке проведения массовых мероприятий не допустят лиц в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющих при себе запрещенные предметы.

Милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме в период проведения Дня Независимости-7

Вблизи с местами проведения массовых мероприятий будет ограничено движение транспорта. Событие номер один – конечно же, парад. Начнется он в 09:00. Старт же празднованиям даст 2 июля торжественное собрание и концерт «Путь к Независимости» во Дворце Республики.

# День Независимости # общество

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