Милиция хочет знать мнение о себе людей, а не анализировать <сухие> цифры отчетной статистики

Министерство внутренних дел Беларуси с 10 по 14 июля проведет мониторинг общественного мнения о деятельности милиции в Брестской, Минской и Могилевской областях. Соответствующее распоряжение подписал глава МВД Владимир Наумов.Чтобы придать анализу общественного мнения системный характер и профессиональную основу, в структуре штаба МВД создано специализированное подразделение - отдел мониторинга. Его сотрудники совместно с представителями других управлений Министерства и Академии МВД приступят к изучению общественного мнения о работе милиции в 11 районах республики. Опросят около двух тысяч граждан. Примечательно, что в центре внимания исследователей на этот раз будут именно те населенные пункты, где по результатам предыдущих опросов работа милиции получила наиболее негативную оценку населения.