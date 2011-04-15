Милиция будет нести службу в усиленном режиме не менее месяца

Об этом сообщили в МВД республики. Особое внимание правоохранители уделят безопасности в общественных местах и в местах проведения массовых мероприятий.

Еще одна задача – строгий контроль за оборотом оружия и боеприпасов. Такое поручение было дано Президентом в ходе двух последних совещаний. Сейчас в Минске проходят комплексные мероприятия «Арсенал», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Полудень, заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь:

Введена дополнительная спецоперация «Арсенал». На сегодняшний день за три дня возбуждено 12 уголовных дел, изъято более 60 единиц незаконно хранящегося оружия, практически столько же сдано добровольно, более 1000 единиц боеприпасов, взрывчатые вещества.