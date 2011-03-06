Милиционеры в Минске ездят в общественном транспорте в обычной одежде, чтобы уличить карманных воров

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома.
Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники патрульной службы, чтобы поймать «щипачей», которые промышляют карманными кражами, сами ездят в общественном транспорте. Они обучаются этому специально.
Существует специальное подразделение, которое работает в общественном транспорте в гражданской форме одежды.
Следует отметить, что из трех краж в общественном транспорте, совершаемых в Беларуси, две кражи происходят в Минске.
Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся работы минской милиции, в эфире телеканала «Столичное телевидение».
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