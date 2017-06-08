Милицейский биатлон и дорожное регулирование: в Гомеле проходит смотр-конкурс сотрудников ДПС Беларуси

Новости Беларуси. Лучшие регулировщики страны в эти дни на дорогах Гомеля. Конкурс работников дорожно-патрульной службы собрал профессионалов не только Беларуси, но и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За четыре дня соревнований участникам предстоит стрелять из движущегося автомобиля, показать навыки скоростного маневрирования и, конечно же, умение регулировать дорожное движение. Пикантность испытаниям придадут погодные условия. Синоптики на ближайшие дни обещают сплошные дожди и грозы.