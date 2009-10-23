Милан Кундера предстанет перед судом по обвинению в доносительстве

Одного из самых известных критиков коммунизма обвиняют в том, что в студенческие годы он сдал чешской секретной полиции агента западной разведки. Теперь Кундере предстоит отстаивать свое доброе имя в суде.

Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на газету GZT.ru, документы, найденные чешскими историками, свидетельствуют о том, что в 1950 году Кундера сообщил властям, где они могут найти Мирослава Дворжачека — диссидента, который покинул Чехословакию, но тайно вернулся в страну в качестве агента, завербованного американской разведкой.

Дворжачек был арестован и едва избежал смертельного приговора. Ему пришлось отсидеть 14 лет в тюрьме за дезертирство, шпионаж и предательство. Он провел эти годы на каторге в урановых рудниках.

С 1975 года Кундера живет во Франции. С тех пор как его романы были запрещены в Чехословакии, он ведет отшельнический образ жизни. Писатель гневно отрицает все обвинения в том, что донес на Дворжачека, а его сторонники говорят, что коммунистические спецслужбы часто подделывали документы, чтобы дискредитировать противников режима.

Впервые слухи о совершенном в молодости предательстве 80-летнего Кундеры появились в прошлом году, когда сотрудник финансируемого государством чешского Института по изучению тоталитарных режимов обнаружил полицейский отчет, датируемый 14 марта 1950 года, в котором Кундера был назван информатором.

Сегодня историки говорят, что у них появилось новое доказательство того, что полицейский отчет был подлинным. В стенограмме лекции, прочитанной в 1952 году Ярославом Йерманом, который в то время был заместителем министра национальной безопасности Чехословакии, есть ссылка на полицейский документ с именем Кундеры в связи с разоблачением им «иностранного агента» двумя годами ранее.

Как и большинство чешских студентов того времени, Кундера вступил в Коммунистическую партию Чехословакии в 1948 году, однако в 1950-м был исключен за «антипартийную деятельность». Он восстановился в партийных рядах в 1956 году и пропагандировал проведение реформ изнутри. В 1970 году его еще раз исключили, а через три года он опубликовал свой первый роман «Шутка». Удивительно, но судьба главного героя «Шутки», Людвика Яна, очень похожа на судьбу Дворжачека: его предают друзья в начале 50-х годов.

Сам Кундера, когда его впервые обвинили в сотрудничестве с полицией, сказал: «Я совершенно потрясен... Этого не было. Я просто не знаю этого человека».