Михаилу Павлову присвоено почетное звание

Решение о присвоении Михаилу Павлову звания «Почетный гражданин Минска» принято на совместном заседании президиума Мингорсовета и Мингорисполкома.

Это звание председателю Минского городского исполнительного комитета в 2000-2009 годах, заслуженному работнику промышленности Беларуси, кандидату технических наук присуждено за большой личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие города Минска.

Также был учтен вклад Павлова в укрепление авторитета города на международной арене, в поддержку и развитие конструктивного сотрудничества и взаимовыгодных отношений с другими городами и регионами. К слову, за 130 лет с момента учреждения звания его удостоены около 30 человек.