Михаилу Цыгану присудили 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Такой приговор вынесен бывшему главе администрации Октябрьского района Минска, решение огласили сегодня в Минском областном суде.

Михаил Цыган признан виновным в получении взятки, превышении служебных полномочий и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Дмитрий Тимофеев, старший прокурор отдела поддержания государственного обвинения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Обвинение нашло свое подтверждение: Цыган осужден за повторное получение взятки лицом, занимающим ответственное положение. Также он осужден за превышение власти и служебных полномочий и за приобретение и хранение боеприпасов. По совокупности этих преступлений он присужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в органах власти и управления сроком на 5 лет.