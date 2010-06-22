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Михаилу Цыгану присудили 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества

22 июня 2010 11:29
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Такой приговор вынесен бывшему главе администрации Октябрьского района Минска, решение огласили сегодня в Минском областном суде.

Михаил Цыган признан виновным в получении взятки, превышении служебных полномочий и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Дмитрий Тимофеев, старший прокурор отдела поддержания государственного обвинения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Обвинение нашло свое подтверждение: Цыган осужден за повторное получение взятки лицом, занимающим ответственное положение. Также он осужден за превышение власти и служебных полномочий и за приобретение и хранение боеприпасов. По совокупности этих преступлений он присужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в органах власти и управления сроком на 5 лет.

# общество

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