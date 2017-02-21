Михаила Финберга с юбилеем поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Человек-оркестр. Народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу – 70.

Уже более 30 лет имя маэстро неразрывно связано с его знаменитым оркестром.

Здесь начался творческий пусть десятков талантливых музыкантов и певцов. Сегодня Михали Финберг не останавливает поиск молодых талантов и делает акцент на популяризации музыкального искусства в провинции.

Ежегодно в Заславле состоится масштабный музыкальный форум, а «Муз Несвижа» Михаил Финберг традиционно собирает в древнем городе. В 2012 Михаил Финберг стал почетным гражданином Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.