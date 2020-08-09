Михаил Орда: «Выборы сегодня проходят и организованы согласно нашим законам»

Надо отметить, что от этой организации в наблюдении за выборами задействованы более 9 тысяч специалистов. Глава ФПБ рассказал, как на данный момент организован процесс.

По словам Михаила Орды, работа участковых комиссий строится в соответствии с законодательством, каких-то ярко выраженных нарушений наблюдатели не зафиксировали. Помимо этого, глава федерации призвал белорусов ответственно отнестись и к своему выбору и в целом к ходу избирательной кампании.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Выборы сегодня проходят и организованы согласно нашим законам. Большое количество от профсоюзов наблюдателей сегодня на участках наблюдают за выборами, мы специально организовали эту работу, чтобы самим четко понимать и видеть. Для того, чтобы мы могли потом объективно сказать, как у нас проходили выборы в Беларуси. Сегодня самое главное – это соблюдение норм закона, и тех рекомендаций мы придерживаемся, которые рекомендует Центральная избирательная комиссия.