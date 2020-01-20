Михаил Орда: «Мы предлагаем сформировать фонд, который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов Беларуси за активное участие в организации парламентской кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 января Президент провел рабочую встречу с председателем организации Михаилом Ордой.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

За три месяца мы предлагаем компенсировать утрату заработной платы и уплату ФФЗН, поскольку сегодня в республике порядка 30 миллионов есть задолженность как раз по заработной плате предприятий-банкротов и по уплате ФФЗН. Мы понимаем, что ФФЗН – это сегодня пенсионный стаж.

Мы предлагаем сформировать компенсационный фонд в «Белгосстрахе», который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца. Это позволит людям содержать себя, возможность иметь определенные деньги и заниматься поиском работы. И самое важное – что будут перечисляться в фонд ФФЗН эти страховые взносы.