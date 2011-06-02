Прямой эфир

Михаил Мясникович вручил награды 54 заслуженным людям страны

02 июня 2011 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Среди них работники сельхозпредприятий различных регионов страны, а также представители научных учреждений агропромышленного комплекса.

В прошлом году Беларусь завершила выполнение крупнейшей за всю историю госпрограммы возрождения и развития села. За это время создано около полутора тысяч агрогородков, возросло производство товаров сельского хозяйства. По экспорту молока и молочных продуктов Беларусь вышла на 4-е место в мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Антон Наумовец, главный инженер ОАО «Институт Белгипроагропищепром»:
Мы даже участвовали в разработке проектной документации и пуске в эксплуатацию Витебской биофабрики — уникальной, крупнейшей в Европе. Работы наши заметны и энергетически эффективны — работаем в плане инженерных поисков для того, чтобы наши проекты были рациональны и полезны. Мы сегодня очень востребованы.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 июня 2011 06:42

Городская электричка по маршруту Минск - Заславль начнет курсировать уже в июне

02 июня 2011 06:39

Первый выпускной экзамен сегодня сдают белорусские девятиклассники

01 июня 2011 18:20

Опрос. Какие качества развивать в детях, чтобы они выросли талантливыми и разносторонними