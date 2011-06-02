Михаил Мясникович вручил награды 54 заслуженным людям страны

Среди них работники сельхозпредприятий различных регионов страны, а также представители научных учреждений агропромышленного комплекса.

В прошлом году Беларусь завершила выполнение крупнейшей за всю историю госпрограммы возрождения и развития села. За это время создано около полутора тысяч агрогородков, возросло производство товаров сельского хозяйства. По экспорту молока и молочных продуктов Беларусь вышла на 4-е место в мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Антон Наумовец, главный инженер ОАО «Институт Белгипроагропищепром»:

Мы даже участвовали в разработке проектной документации и пуске в эксплуатацию Витебской биофабрики — уникальной, крупнейшей в Европе. Работы наши заметны и энергетически эффективны — работаем в плане инженерных поисков для того, чтобы наши проекты были рациональны и полезны. Мы сегодня очень востребованы.