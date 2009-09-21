Миграционный вопрос обсудят в Минске

В Исполкоме Содружества обсудят механизмы организованного обмена рабочими и другими специалистами.Будет создана и система обмена информацией. Расширят перечень обязательных сведений о приезжих. Миграционные службы теперь будут фиксировать не только количество иностранцев, но и откуда они прибыли, имеют ли вид на жительство, чем занимаются и законопослушны ли. На сегодняшнем заседании проект документа будет доработан с учётом замечаний и предложений, поступивших из стран СНГ.