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МИД России: Миссия наблюдателей от СНГ признала президентские выборы в Беларуси соответствующими общепринятым демократическим нормам

21 декабря 2010 15:03
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21 декабря состоялся телефонный разговор между статс-секретарем – заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасиным и первым заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь И.В.Петришенко.

 Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно итогов президентских выборов в Беларуси, прошедших 19 декабря с.г., и их оценок со стороны международных наблюдателей, в том числе по линии БДИПЧ ОБСЕ. С российской стороны было подчеркнуто, что миссия наблюдателей от СНГ признала президентские выборы открытыми, соответствующими избирательному законодательству Беларуси и общепринятым демократическим нормам. Стороны подтвердили твердый настрой на активное продолжение всестороннего российско-белорусского сотрудничества, сообщает ctv.by со ссылкой на сайт МИД России.

# общество

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