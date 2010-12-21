МИД России: Миссия наблюдателей от СНГ признала президентские выборы в Беларуси соответствующими общепринятым демократическим нормам

21 декабря состоялся телефонный разговор между статс-секретарем – заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасиным и первым заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь И.В.Петришенко.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно итогов президентских выборов в Беларуси, прошедших 19 декабря с.г., и их оценок со стороны международных наблюдателей, в том числе по линии БДИПЧ ОБСЕ. С российской стороны было подчеркнуто, что миссия наблюдателей от СНГ признала президентские выборы открытыми, соответствующими избирательному законодательству Беларуси и общепринятым демократическим нормам. Стороны подтвердили твердый настрой на активное продолжение всестороннего российско-белорусского сотрудничества, сообщает ctv.by со ссылкой на сайт МИД России.