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МИД держит под контролем ситуацию с белорусским гражданином - членом экипажа Ил-76

06 января 2010 15:10
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Борт был задержан в Бангкоке с нелегальным грузом оружия 11 декабря, где приземлился для дозаправки.

В составе экипажа были четыре гражданина Казахстана и один наш соотечественник, который работал бортинженером.

Белорусская сторона неоднократно обращалась к властям Таиланда с ходатайствами о смягчении меры пресечения для белорусского гражданина. В частности, речь шла о возможности его освобождения под залог.

Сегодня, как сообщают информагентства, уголовный суд Таиланда в третий раз продлил на 12 дней срок задержания экипажа Ил-76. Планируется опросить еще нескольких свидетелей и проверить паспорта подозреваемых.

Члены экипажа утверждают, что не знали о характере груза, а перевозили оборудование для бурения нефтяных скважин.

# общество

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