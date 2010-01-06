МИД держит под контролем ситуацию с белорусским гражданином - членом экипажа Ил-76

Борт был задержан в Бангкоке с нелегальным грузом оружия 11 декабря, где приземлился для дозаправки.

В составе экипажа были четыре гражданина Казахстана и один наш соотечественник, который работал бортинженером.

Белорусская сторона неоднократно обращалась к властям Таиланда с ходатайствами о смягчении меры пресечения для белорусского гражданина. В частности, речь шла о возможности его освобождения под залог.

Сегодня, как сообщают информагентства, уголовный суд Таиланда в третий раз продлил на 12 дней срок задержания экипажа Ил-76. Планируется опросить еще нескольких свидетелей и проверить паспорта подозреваемых.

Члены экипажа утверждают, что не знали о характере груза, а перевозили оборудование для бурения нефтяных скважин.