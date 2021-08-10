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МИД Беларуси выступил с осуждением новых санкций. Они противоречат Уставу ООН и нормам международного права

10 августа 2021 13:41
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Новости Беларуси. МИД Беларуси выступил с заявлением. В нем решительно осуждаются новые санкции Запада в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси выступил с осуждением новых санкций. Они противоречат Уставу ООН и нормам международного права-1

Они идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, а также обязательствами стран – инициаторов ограничительных мер в рамках ОБСЕ. В ведомстве сообщили, что белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых 9 августа США, Великобританией и Канадой ограничений и примет адекватные ответные меры.

# Санкции # общество # Фотофакт

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