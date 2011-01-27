МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Каир

Совсем недавно мы видели страшные кадры погромов в Тунисе, а теперь практически точь-в-точь волнения повторяются в Каире. Египет пользуется популярностью у белорусов, особенной в зимний период. И сейчас там находятся тысячи наших туристов.

А в год на пляжи Красного моря приезжают миллионы отпускников из Беларуси и России. Туроператоры отмечают: в настоящее время спрос белорусов на отдых в стране пирамид снизился. Есть даже случаи отказов от туров из-за беспорядков.

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации путевок туристической компании:

Если на территории отеля, где охраняемая закрытая территория, он более-менее защищен, то за пределами отеля он несет ответственность за себя.

По звонкам чувствуем, что Египет вот в эти два-три дня очень редко кто спрашивает. Были у нас клиенты, которые пришли, узнали цены, но в связи с этими событиями сказали, что передвинут отпуск чуть подальше.

По информации Посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет курортные города не были затронуты народными волнениями и отдыхающие в туристических отелях находятся в безопасности.

Алексей Зеньков, второй секретарь Посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет:

Обращений от граждан Беларуси, находящихся в Египте, в связи с событиями 25 января, в Посольство не поступало.

Все же до полной нормализации обстановки мы хотим рекомендовать гражданам Беларуси, находящимся на отдыхе в Египте, воздержаться от поездок в Каир, поскольку акции протеста проходили в непосредственной близости от одной из важнейших достопримечательностей — Каирского музея.

Министерство иностранных дел Беларуси также рекомендует белорусским гражданам воздержаться от поездок в Каир и высказывает обеспокоенность развитием ситуации в Египте в связи с массовыми акциями протеста, которые прошли в крупнейших городах страны.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы убеждены, что уличные столкновения и насилие – это плохой путь решения актуальных социальных и общественных проблем. Мы призываем стороны к решению имеющихся вопросов исключительно мирным путем в русле международно-правовых норм и за столом переговоров

Манифестации проходят в Каире, столице Египта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Абсолютное большинство туристов прилетают на курорты Красного моря: в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Дахаб. Оттуда до Каира – 350-500 километров. На курортах отпускники видят беспорядки разве что по телевизору. Но как будет развиваться ситуация в дальнейшем, сегодня никто не может прогнозировать.

Многотысячные акции протеста проходят в Египте: люди требуют отставки правительства, роспуска парламента и повышения заработной платы