МИД Беларуси прорабатывает варианты эвакуации граждан из Ливии

Один из них – авиарейс МЧС России. Посольство нашей республики в Триполи постоянно поддерживает контакты с находящимися там белорусами. По имеющейся информации, никто из них не пострадал.

Вспыхнувшая в конце прошлого года «африканская лихорадка бунта», стремительно, вирусом массовых беспорядков не только распространяется с севера в глубину черного континента, но и перебрасывается на Ближний Восток.

Наиболее драматично события развиваются в Ливии. Горят полицейские участки, сожжено здание правительства, разведки и телевидения. Число жертв уже превысило 600 человек. Счет раненых идет на тысячи.

Мы связались с гражданкой Беларуси, которая находится в ливийском городе Гадамис, на границе с Тунисом. Чтобы не беспокоить родственников и знакомых, девушка просила не называть ее фамилии.

Виктория, белорусская туристка:

Мы находимся в 700 км от Триполи. Только пару ночей у нас жгли дом правительства и плакаты.

С посольством мы созваниваемся. Сегодня нам сказали, чтобы собирали чемоданы. Вроде, заказали два самолета.

На иностранцев никто не нападал. В этом плане у нас спокойно по сравнению со всей Ливией.

Но вообще народ в панике.

Эстафету волнений у Африканского континента перенимают страны ближнего востока, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Йемен, являющийся одним из беднейших государств мира, лихорадит несколько последних недель. Есть жертвы и среди манифестантов, и у представителей сил правопорядка.

В Ливии же ситуация накаляется с каждой минутой. Дипломаты разных стран согласовывают пути эвакуации своих граждан. Находящихся в Триполи белорусов планируют посадить на готовящийся авиарейс МЧС России.

По имеющейся на данный момент информации, никто из наших соотечественников не пострадал.

Андрей Мороз, третий секретарь посольства Республики Беларусь в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии:

Посольство работает в штатном режиме. Работаем с гражданами Беларуси, находящимися в Ливии. Количество уточняется, но это не менее 100-120 человек.

Эксперты считают, что почвой для потрясений в арабских государствах стала острая социальная незащищенность. Например, в Ливии – 30-процентная безработица. В Тунисе – проблемы с продовольствием. Очень шаткие позиции в этом смысле у Иордании и Бахрейна. Не исключается перетекание насилия даже в относительно благополучную, богатую нефтью Саудовскую Аравию.

Кстати из-за кровопролитных столкновений в Ливии цены на «черное золото» подскочили до рекордных отметок. А в начале февраля они росли из-за волнений в Египте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Экономисты предполагают, что массовые беспорядки на Ближнем Востоке и в Африке могут вызвать даже новый виток мирового финансового кризиса. Страны Организации экспортеров нефти сейчас экстренно обсуждают ситуацию на рынке «черного золота».

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