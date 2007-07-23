МИД Беларуси предостерегает

Как сообщили в посольстве Беларуси в Украине, на протяжении ближайших суток будут завершены все работы, связанные с расчисткой места аварии.

Уже подняты и готовы к отправке пять цистерн. Тем не менее, Министерство иностранных дел Беларуси настоятельно рекомендует белорусским гражданам, особенно детям, в ближайшие несколько дней без острой необходимости воздержаться от посещения Буского, Радехивского, Камяно-Буского и Бродевского районов Украины.

По информации МЧС и Минздрава Украины, во Львовской и соседних с ней областях ежечасно проводятся гидрометеорологические обследования. Каких-либо чрезвычайных проявлений - необычных туч, тумана или дымки - не выявлено. Ежедневно берутся пробы воздуха в пяти прилегающих к месту аварии районах. Превышения предельно допустимого содержания фосфора в воздухе, воде, грунте и сельскохозяйственной продукции не выявлено.

Вместе с тем, принимаются дополнительные меры по снабжению этих районов чистой водой, продуктами питания, кормами для домашних животных. Начата отправка детей из зоны аварии на оздоровление в лагеря отдыха экологически безопасных районов Украины.

Тем временем в Беларуси налажен жесткий контроль за провозом опасных грузов. В 2006 году через территорию Беларуси было провезено 130 тысяч таких грузов. При этом контроль за ними осуществлялся на 12 специально оборудованных пунктах. В частности, из-за технической неисправности вагонов, превышения уровня радиоактивности на литовском участке границы были возвращены отправителям 9, а на российской границе 31 вагон с опасным грузом.