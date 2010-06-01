МИД Беларуси осудил атаку гуманитарного каравана «Флотилия свободы»

Беларусь выражает глубокую обеспокоенность в связи с инцидентом по перехвату гуманитарного каравана для сектора Газа вооруженными силами Израиля и осуждает применение силы, которое привело к неоправданным жертвам среди гражданских лиц.

В Министерстве иностранных дел Беларуси отметили, что данные действия – грубое нарушение международных правовых норм. Беларусь призывает стороны к возобновлению полноценного мирного процесса, включая отмену блокады сектора Газа.

Такого же мнения придерживаются члены Совета безопасности ООН. Эксперты осудили Израиль за захват «Флотилии свободы» с гуманитарным грузом для палестинцев и призвали провести независимое расследование инцидента.

Напомним, в ночь на понедельник израильский спецназ взял на абордаж суда в Средиземном море. Погибли, по разным данным, от 9 до 19 человек. Большинство из них – граждане Турции. 480 пассажиров захваченных судов задержаны. Груз – 10 тысяч тонн гуманитарной помощи израильские военные препроводили на свою территорию.

Подобные действия вызвали резкое возмущение мирового сообщества и волну протестов во Франции, Италии, Греции, Турции и других странах.