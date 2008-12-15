МИД Беларуси настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Грецию

Там еще продолжаются беспорядки. А белорусам, которые сейчас находятся в этой стране, следует избегать центра крупных городов, особенно районов, где находятся университеты, и не вступать в контакт с участниками протестов.

Между тем, белорусские туристы не отказываются от забронированных поездок в Грецию. В тур-агентствах не прогнозируют спада интереса к экскурсиям в эту страну. Но отмечают, что декабрь – не сезонный месяц, обычно на отдых туда едут с мая по октябрь.

Тем временем, несколько сотен греческих студентов проводят сидячую забастовку в центре Афин. Они перекрыли одно из самых оживленных шоссе, а также несколько улиц. Собравшиеся не выдвигают никаких требований, ограничившись молчаливым протестом.

Минувший день в Греции также прошел без погромов – впервые за последние две недели. Массовые акции протеста начались после того, как от пули полицейского погиб 15-летний подросток. Во время беспорядков пострадали более 70-ти человек. Около двухсот зачинщиков погромов арестованы.