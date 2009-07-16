Microsoft обошла Google в рейтинге лучших брендов

Microsoft заняла первую строчку в рейтинге пятисот лучших брендов Великобритании.

Второе место в рейтинге занял производитель часов Rolex, третье — поисковик Google. Пятерку замыкают British Airways и BBC. В десятку лучших брендов также попала Apple.

Это далеко не единственный рейтинг брендов. Так, в сентябре 2008 года был опубликован список самых «крутых» марок Великобритании. Первое место в нем досталось Aston Martin, второе — смартфону iPhone, третье — Apple. На пятом месте оказался YouTube, в десятку же попали Google и игровые консоли Nintendo.

В предыдущем рейтинге Superbrands Google занял первое место, а Microsoft — второе. Кроме них, в первую пятерку вошли Mercedes-Benz, BBC и British Airways, сообщают информагентства.